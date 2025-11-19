Футболист «Бенфики» получил условный приговор за размещение интимного видео

Дата публикации: 19-11-2025 21:23

В июне 2024 года норвежский форвард лиссабонской «Бенфики» Андреас Шельдеруп был осуждён судом в Дании по делу о распространении видео с непристойным содержанием, где фигурировали несовершеннолетние. Как сообщает авторитетное издание VG, футболисту назначили наказание в виде 14 суток условного заключения и целого года испытательного срока. Причиной стало то, что Шельдеруп в ноябре 2023 года переслал своему другу короткий видеоролик продолжительностью 27 секунд.

На судебном разбирательстве нападающий полностью признал свою вину и детально описал обстоятельства случившегося. Он пояснил, что получил этот ролик от знакомого и не намеревался искать подобный контент самостоятельно. Осознав факт нарушения закона, Андреас вскоре удалил видео и предпринял попытки исправить ситуацию. Судья учёл раскаяние спортсмена и счёл, что материал был получен случайно, а не с намерением его распространения.

Скандал приобрёл резонанс ещё в начале ноября прошлого года, когда Шельдеруп публично извинился перед болельщиками и футбольным сообществом за свой поступок, разместив соответствующее сообщение в социальных сетях. Норвежская футбольная ассоциация рассмотрела данный инцидент и пришла к выводу, что наложенной судом санкции будет достаточно, чтобы инцидент не повлиял на его игровую карьеру.

После случившегося, в товарищеском поединке против сборной Эстонии, который завершился уверенной победой Норвегии со счётом 4:0, Андреас Шельдеруп вышел на поле лишь на 20 минут. В следующем матче с командой Италии (4:1) он уже остался вне состава. Тем не менее, скандал не стал преградой для участия игрока в матчах чемпионата Португалии — в текущем сезоне нападающий принял участие в 17 официальных встречах за «Бенфику» и отметился двумя забитыми мячами.

Инцидент с участием молодого норвежского футболиста стал предметом обсуждения среди специалистов по спортивной этике и представителей общественности. Многие эксперты отметили важность ответственности знаменитых личностей за свои действия, ведь такие поступки могут оказать негативное влияние на фанатов и молодёжь. Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, Шельдеруп продолжает карьеру и заявляет о намерении работать над своим поведением как на поле, так и за его пределами, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем.