Криштиану Роналду и Дональд Трамп сфотографировались вместе в Овальном кабинете

Известный нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Вашингтон. Они сделали совместную фотографию в знаменитом Овальном кабинете Белого дома, что стало настоящей сенсацией среди поклонников и поклонниц обоих известных личностей.

Для Криштиану Роналду это первый визит в Соединённые Штаты Америки с 2017 года. Его долгое отсутствие в стране было связано с громким скандалом вокруг обвинений гражданки США Кэтрин Майорги, заявившей о предполагаемом изнасиловании в 2009 году. В 2019 году прокуратура США отказалась от обвинений, признав их необоснованными, а после повторного судебного разбирательства в 2023-м году португалец был полностью оправдан.

Известно также, что визит звёздного футболиста пришёлся на время официального ужина в Белом доме. Мероприятие было организовано в честь приезда наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и Роналду стал одним из особых гостей этого вечера.

С 2023 года Криштиану выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». За свою яркую карьеру ему больше всего славы принесли годы, проведённые в «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале». Роналду является пятикратным обладателем престижной награды «Золотой мяч», подтверждая свой статус одного из величайших футболистов современности.