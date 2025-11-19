Неманья Матич осудил решение «Манчестер Юнайтед» продать Мактоминея в «Наполи»

Дата публикации: 19-11-2025 21:28

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказал свое недовольство по поводу решения клуба продать полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский «Наполи». Сербский хавбек считает, что бывшая команда поступила необдуманно, расставшись с одним из ключевых игроков центра поля.

«Я убежден, что „Манчестер Юнайтед“ допустил ошибку, отпустив Мактоминея. Сейчас крайне непросто найти футболиста, который мог бы заменить его на поле. Антонио Конте — очень умный тренер, и он прекрасно понимает, какого уровня игрок пополнил его коллектив», — приводит слова Матича издание Mirror.

Напомним, что Скотт Мактоминей летом 2024 года официально перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи», сумма трансфера составила €32 млн. В текущем сезоне шотландский полузащитник уже успел провести 14 матчей во всех соревнованиях, отличившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. За сборную Шотландии Мактоминей также продолжает демонстрировать высокий класс: в отборочных встречах к чемпионату мира 2026 года он сыграл 6 поединков, в которых забил дважды и один раз ассистировал партнёрам. Болельщики «Наполи» уже успели оценить его вклад в команду, а фанаты «Юнайтед» продолжают сожалеть об уходе столь ценного футболиста.