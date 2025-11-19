Поль Погба из «Монако» впервые за два года выйдет на поле в игре против «Ренна»

Дата публикации: 19-11-2025 21:26

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Поль Погба вновь готов выйти на поле и принять участие в официальном матче. Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, футболист будет включён в заявку монегасков на встречу 13-го тура Лиги 1 против «Ренна». Для опытного хавбека это событие имеет особое значение, ведь он не появлялся на поле в официальных матчах уже 26 месяцев, что составляет более двух лет перерыва в игровой практике на высшем уровне.

До этого Погба длительное время восстанавливался сразу от нескольких травм: сперва он был вынужден пропустить матчи из-за растяжения мышцы правого бедра, а затем столкнулся с ушибом лодыжки, полученным в ходе одного из тренировочных единоборств. Следует отметить, что за «Монако» француз ещё не сыграл ни одной минуты, хотя был заявлен в команду уже некоторое время назад. Его последний официальный матч датирован сентябрём 2023 года, когда он вышел на замену за «Ювентус» в противостоянии с «Эмполи» и провёл на поле 28 минут.

Летом 2025 года Поль Погба перебрался в «Монако» на правах свободного агента. Этот переход стал возможен после окончания периода его дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Перерыв из-за отстранения, а также последующие проблемы со здоровьем не позволяли игроку возвращаться к полноценным тренировкам и выступлениям. Теперь же болельщики «Монако» с нетерпением ждут, сможет ли звёздный полузащитник вернуть свои лучшие кондиции и помочь команде добиться амбициозных целей в текущем сезоне. Возвращение такого опытного и титулованного футболиста, как Погба, безусловно, должно стать важным событием для всего французского футбола и усилить конкуренцию в Лиге 1.