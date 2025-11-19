Франк Лебёф прокомментировал вероятность назначения Зидана главным тренером сборной Франции

Дата публикации: 19-11-2025 21:30

Известный в прошлом защитник сборной Франции Франк Лебёф поделился мнением по поводу вероятного назначения Зинедина Зидана главным тренером национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

«В ближайшем будущем французскую сборную ждут серьёзные перемены. Если Зинедин Зидан займет место главного тренера, перед ним будет стоять непростая задача. Всё дело в том, что Дидье Дешам проделал блестящую работу: под его руководством команда дважды доходила до финала чемпионата мира, одержала одну победу и играла в финале чемпионата Европы. За это время Франция стала одним из признанных лидеров мирового футбола. С 1998 года мы четыре раза выходили в финал мирового первенства. Чтобы завоевать признание, Зидану потребуется не только поддерживать этот высокий уровень, но и преумножить успехи. Впрочем, мы прекрасно знаем его потрясающий талант. Он блистал как тренер мадридского «Реала», его страсть к футболу и французской сборной очевидна для всех. Лично мне очень хочется верить, что именно он будет следующим наставником после Дешама. Я уверен в его успехе, ведь он икона и настоящая футбольная легенда Франции. Если Зидан сумеет привести команду к новым достижениям, для меня это станет идеальным развитием событий», — цитирует Лебёфа Get French Football News.

Зидан продолжает оставаться главным кандидатом на должность главного тренера сборной Франции. Напомним, последней командой, которую тренировал 53-летний специалист, был мадридский «Реал», который он возглавлял дважды: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год, добившись там огромных успехов.