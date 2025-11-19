Гендиректор «Ювентуса» Кьеллини: ведём переговоры по новому контракту с Йылдызом

Дата публикации: 19-11-2025 21:29

Директор по футбольным операциям туринского клуба «Ювентус» Джорджо Кьеллини прокомментировал ситуацию вокруг одного из самых перспективных игроков команды — 20-летнего атакующего полузащитника Кенана Йылдыза. По словам Кьеллини, руководство клуба уже ведёт работу над продлением контракта талантливого футболиста.

«Мы активно обсуждаем вопросы нового соглашения с Кенаном Йылдызом. Прошу болельщиков сохранять спокойствие — у всех сторон общая цель, мы хотим продолжать сотрудничество и развиваться вместе», — приводит слова Джорджо Кьеллини известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Напомним, что действующий контракт Кенана Йылдыза с «Ювентусом» рассчитан до лета 2029 года. Тем не менее, интерес к молодому хавбеку проявляют такие гранды, как «Челси», «Арсенал» и мадридский «Реал», что лишь подогревает интерес к возможному продлению его контракта.

В нынешнем сезоне Йылдыз успел выйти на поле в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На его счету уже шесть забитых мячей и шесть голевых передач, что подтверждает его важность для команды, а также стремительный прогресс на высоком уровне.

Таким образом, продление контракта игрока кажется логичным шагом для «Ювентуса», ведь клуб намерен удержать у себя одного из самых перспективных молодых футболистов Европы.