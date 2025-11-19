Названы претенденты на титул тренера года по версии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 19-11-2025 21:32

В среду, 19 ноября, организаторы Globe Soccer Awards официально объявили список номинантов на престижную награду лучшего тренера 2025 года. Торжественная церемония, на которой будет объявлен победитель, пройдет 28 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

В число претендентов вошли известные специалисты мирового футбола: Хаби Алонсо (текущий тренер «Реала»), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (главный тренер сборной Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

Globe Soccer Awards — это ежегодное международное мероприятие, организуемое компанией BEYOND Developments, на котором голосованием определяются главные футбольные достижения и лучшие специалисты текущего года. Премия считается одной из наиболее значимых в футбольной индустрии, поскольку отражает профессиональное признание внутри сообщества.

В предыдущем году звание лучшего тренера получил знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти, который тогда возглавлял мадридский «Реал», а сегодня является главным тренером национальной сборной Бразилии и продолжает демонстрировать высокий уровень подготовки и тактического мастерства.

С учётом разнообразия стилей и достижений номинантов, предстоящая церемония обещает стать ярким футбольным событием, ключевой точкой в календаре спортивных мероприятий. Поддержка и голосование болельщиков, экспертов и представителей футбольного мира делают Globe Soccer Awards уникальной возможностью отметить выдающиеся результаты тренеров и внести весомый вклад в развитие мировой игры.



