Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" этим летомВозможен уход Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» летомЛетом Бернарду Силва может расстаться с «Манчестер Сити»Бернарду Силва рассматривает вариант ухода из «Манчестер Сити» летом

Дата публикации: 20-11-2025 09:49

Полузащитник английской команды «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. Итальянский журналист Николо Скира сообщил в социальной сети Х, что португальский футболист находится весьма близко к уходу из английского гранда.

По информации инсайдера, Бернарду Силва может покинуть стан «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. На текущий момент сторонам не удалось договориться о новом контракте, и переговоры по продлению сотрудничества пока не принесли желаемого результата. Как отмечает Скира, к 31-летнему атакующему полузащитнику уже проявили серьезный интерес сразу несколько ведущих клубов Европы, которые готовы рассмотреть вариант подписания Силвы на будущий сезон. Футболист рассматривает разные варианты развития своей карьеры, а его уход может стать одним из самых громких трансферных событий лета.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Силва принял участие в 11 матчах, сделав два результативных ассиста. Кроме того, в Лиге чемпионов на его счету четыре выхода на поле, где он отметился одним забитым мячом. За все время пребывания в составе «Манчестер Сити» португалец доказал свою ключевую роль, став одним из лидеров команды и любимцем болельщиков.

Если Бернарду Силва действительно решит уйти, это станет значимым событием не только для клуба, но и для всей английской Премьер-лиги. Многие эксперты уже гадают, в какую команду он отправится следующим летом и на какой позиции продолжит свою насыщенную карьеру. Очевидно, что за его подписанием будет разворачиваться настоящая борьба среди топ-клубов Старого Света.