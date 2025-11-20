Тибо Куртуа назвал трёх лучших вратарей мира, не исключив себя из списка

Дата публикации: 20-11-2025 09:51

Известный бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа недавно поделился своим мнением о сильнейших голкиперах современности. В интервью зарубежному изданию Куртуа неожиданно для многих не включил себя в тройку лучших, хотя его успехи на поле говорят сами за себя. В нынешнем сезоне 33-летний бельгиец провёл за свой клуб 22 официальных матча, в которых сумел сохранить ворота «на замке» десять раз. В общей сложности пропущено 20 голов, что говорит о высокой надёжности бельгийца, несмотря на конкурентную атмосферу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– Ты считаешь себя лучшим голкипером мира?

– Конечно, я уверен, что вхожу в число лучших. Но у каждого болельщика и специалиста есть свои взгляды, разные предпочтения и мнения. Моя же задача – быть полезным команде и отдавать себя на поле без остатка, — отметил Куртуа.

– Кого бы ты назвал среди трёх лучших голкиперов?

– Если честно, себя в этот список я не включаю. Сейчас Ян Облак демонстрирует потрясающий уровень и невероятную стабильность. Мне также очень импонирует стиль игры Алисона, несмотря на то, что у него была травма. Ещё хочу отметить Давида Раю – его уверенность и навыки заслуживают признания, — приводит слова Куртуа онлайн-издание COPE.

Таким образом, бельгиец отметил сильные стороны своих коллег и подчеркнул, что для него важно быть честным, справедливым и признавать достоинства других вратарей. Слова Тибо показывают его уважительное отношение к соперникам и стремление поддерживать высокий уровень конкуренции среди лучших в мире.