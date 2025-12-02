«Реал» заинтересован в защитнике «Айнтрахта»

Дата публикации: 02-12-2025 14:30

Молодой защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун вызвал серьезный интерес у мадридского «Реала», о чём сообщает Sky Sport Germany. Скауты испанского гранда внимательно следили за игрой футболиста на матчах Бундеслиги против «Кёльна» и в Лиге чемпионов с «Аталантой». Как отмечают источники, «Реал» рассматривает возможность подписания Брауна уже следующим летом, чтобы укрепить свою линию обороны одним из самых перспективных защитников чемпионата Германии.

Руководство «Айнтрахта» оценило трансфер своего молодого таланта в сумму от €60 до €70 млн. Это связано не только с высоким потенциалом игрока, но и с тем, что действующий контракт Брауна с франкфуртским клубом рассчитан до июня 2030 года, что значительно усиливает позиции клуба на переговорах.

В текущем сезоне игрок провёл за «Айнтрахт» 18 матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная цена футболиста составляет €30 млн, однако сумма, озвученная немецким клубом, почти вдвое превышает эту оценку. Стоит отметить, что интерес к Брауну проявляют и другие топ-клубы Европы, однако мадридский «Реал» является главным претендентом на его подписание.