«Милан» уступил «Лацио» и завершил выступление в Кубке Италии на стадии 1/8 финала

Дата публикации: 05-12-2025 01:25

В Риме на стадионе "Олимпико" завершился напряжённый матч 1/8 финала Кубка Италии сезона 2025/2026, в котором встретились столичный "Лацио" и "Милан". Для обеих команд этот матч был принципиальным, ведь обе стремились попасть в число лучших коллективов турнира. В итоге "Лацио" одержал победу с минимальным счётом 1:0 и отправился в следующий раунд соревнований.

Первый тайм прошёл в упорной и равной борьбе. Оба коллектива показывали высокий уровень игры в обороне и не позволяли друг другу создать по-настоящему острых моментов. Болельщики на трибунах и у экранов напряжённо ждали хотя бы одного гола, но защитные действия доминировали на поле. "Милан" старался контролировать мяч, но "Лацио" действовал очень собрано и терпеливо, выжидая свой шанс.

Всё решил единственный гол, который был забит на 80-й минуте. После розыгрыша углового, который выполнил защитник "Лацио" Нуно Тавареш, вингер хозяев Маттиа Дзакканьи оказался наиболее расторопным в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот гостей. Этот точный удар стал триумфальным для римлян и принес им путёвку в четвертьфинал Кубка Италии.

Для "Милана" это поражение стало крайне обидным - клуб завершает своё выступление в нынешнем розыгрыше. А "Лацио" празднует, продолжая борьбу за престижный трофей. Помимо римлян за выход в полуфинал также поспорят такие сильные команды, как "Ювентус", "Аталанта", "Наполи", "Интер" и "Болонья". Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся 13 и 27 января. "Рома" сразится с "Торино" на своём поле, а "Фиорентина" дома примет "Комо". Не исключено, что впереди болельщиков ждёт ещё немало интригующих поединков и неожиданных результатов в розыгрыше Кубка Италии.