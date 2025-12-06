«Бавария» уверенно обыграла «Штутгарт» в 13-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 06-12-2025 20:07

Состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Штутгарт» принимал мюнхенскую «Баварию» на своём поле. Поединок прошёл на арене «Штутгарт Арена» в одноимённом городе. Главным судьёй встречи был Тобиас Штилер, представляющий Гамбург. Гости из Мюнхена одержали уверенную победу со счётом 5:0, не оставив хозяевам поля ни единого шанса на положительный итог.

Счёт в поединке был открыт на 11-й минуте, когда защитник «Баварии» Конрад Лаймер поразил ворота соперников. После забитого мяча мюнхенцы продолжили давление и на 66-й минуте нападающий Гарри Кейн увеличил преимущество своей команды, отправив второй мяч в сетку. Спустя всего 12 минут отличился Йосип Станишич, забив третий гол и фактически сняв все вопросы относительно исхода встречи. На 82-й минуте Кейн реализовал пенальти и оформил дубль в этой игре, а уже на 88-й минуте Гарри записал на свой счет третий мяч, сделав хет-трик и поставив жирную точку в этом противостоянии.

После этой крупной победы «Бавария» ещё больше укрепила свои позиции в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб после 13 туров набрал 37 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» же на данный момент располагается на шестой позиции с 22 очками и пытается настигнуть лидеров, однако после столь чувствительного поражения команде предстоит работать над ошибками.

В следующем, 14-м туре немецкого чемпионата, «Штутгарт» отправится в гости к «Вердеру» и сыграет с ним на выезде 14 декабря. В этот же день «Бавария» на своём стадионе будет принимать «Майнц». С учётом текущей формы мюнхенского клуба, болельщики ожидают от своей команды продолжения победной серии и новых ярких результатов.