Жерсон высказался по поводу слухов о своем уходе из «Зенита»

Дата публикации: 12-12-2025 13:24

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался в ответ на появившиеся в прессе сообщения о возможном уходе из петербургского клуба. Ранее в различных спортивных СМИ сообщалось, что бразильский футболист якобы намерен вернуться на родину или рассматривает перспективу перехода в один из клубов Саудовской Аравии. Тем не менее, сам Жерсон решительно опроверг эти слухи.

— После моего трансфера в «Зенит» в прессе появилось множество домыслов: «Жерсон скучает по Бразилии», «Жерсон хочет играть в Саудовской Аравии» или даже «У Жерсона проблемы с лишним весом» - все эти истории дошли и до меня. Честно говоря, я понятия не имею, откуда берется подобная информация, - пояснил футболист. - Всё, чего я хочу - спокойно работать и концентрироваться только на футболе. Мой круг общения ограничивается семьей и друзьями, я не контактирую с журналистами, поэтому всю информацию о себе читаю с удивлением. Могу тебя заверить: если у меня и возникнут какие-то мысли об изменении своей карьеры, в первую очередь я честно поговорю с руководством клуба: с президентом, председателем правления, и всеми, кто принимает ключевые решения. Я никогда не стану выходить в прессу для распространения слухов или оказывать давление. Это не мой путь - я всегда был открыт и честен.

Подобные новости вызывают у меня раздражение, ведь они просто высосаны из пальца и создают ненужный ажиотаж вокруг моего имени. Я хочу спокойно заниматься своей работой. Тем более что недавно я получил травму и был вынужден сосредоточиться исключительно на восстановлении — только так можно возвращаться на прежний уровень. Футбольный мир устроен так, что вокруг всегда витают выдуманные истории, и с этим приходится мириться - главное оставаться спокойным, не принимать близко к сердцу и продолжать делать то, что любишь, - приводит слова Жерсона «Спорт-экспресс».