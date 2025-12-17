Появилась информация, каким клубам Тьяго Мотта отказал помимо «Спартака»

Дата публикации: 17-12-2025 14:20

Известный итальянский футбольный тренер Тьяго Мотта за последние несколько месяцев получил сразу ряд предложений от различных европейских клубов, однако предпочел всем им отказать. Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X, среди команд, с которыми велись переговоры, были московский «Спартак», французский «Монако», немецкий «Байер» из Леверкузена и испанский «Реал Сосьедад». Все эти клубы проявляли интерес к услугам специалиста, однако Мотта решил не менять своих планов и не соглашаться ни на одно из предложенных мест.

Причиной этого стало то, что у тренера по данным источника все еще действует контракт с туринским «Ювентусом», согласно условиям которого до 2027 года он может зарабатывать 4 миллиона евро в год. Несмотря на активные слухи и разговоры о возможных перемещениях, сам Тьяго Мотта по-прежнему придерживается своего решения взять паузу и отдохнуть от тренерской деятельности, не спеша возвращаться к работе с командой.

Напомним, недавно московский «Спартак» уволил главного тренера Деяна Станковича, и теперь обязанности наставника красно-белых временно исполняет Вадим Романов.