Появилась информация, каким клубам Тьяго Мотта отказал помимо «Спартака»
Известный итальянский футбольный тренер Тьяго Мотта за последние несколько месяцев получил сразу ряд предложений от различных европейских клубов, однако предпочел всем им отказать. Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X, среди команд, с которыми велись переговоры, были московский «Спартак», французский «Монако», немецкий «Байер» из Леверкузена и испанский «Реал Сосьедад». Все эти клубы проявляли интерес к услугам специалиста, однако Мотта решил не менять своих планов и не соглашаться ни на одно из предложенных мест.
Причиной этого стало то, что у тренера по данным источника все еще действует контракт с туринским «Ювентусом», согласно условиям которого до 2027 года он может зарабатывать 4 миллиона евро в год. Несмотря на активные слухи и разговоры о возможных перемещениях, сам Тьяго Мотта по-прежнему придерживается своего решения взять паузу и отдохнуть от тренерской деятельности, не спеша возвращаться к работе с командой.
Напомним, недавно московский «Спартак» уволил главного тренера Деяна Станковича, и теперь обязанности наставника красно-белых временно исполняет Вадим Романов.