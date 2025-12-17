Тренер «Челси» Мареска рассказал, когда Эстевао вернётся на поле

Дата публикации: 17-12-2025 14:21

Главный тренер лондонского клуба "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с восстановлением форварда Эстевао Виллиана и рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле после травмы.

Специалист отметил, что у молодого игрока диагностирована небольшая мышечная проблема. "У Эстевао легкая травма, ничего серьезного, но он не сможет принять участие в предстоящем матче против 'Ньюкасла'. Посмотрим, как сложится ситуация дальше. Думаю, что он будет готов помочь команде уже в следующей игре", - приводит слова Марески официальный ресурс "Челси".

В 17-м туре английской Премьер-лиги "Челси" встретится на своем стадионе с "Ньюкасл Юнайтед". Матч состоится в субботу, 20 декабря, и начнется в 15:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне национального чемпионата Англии 18-летний бразильский нападающий Эстевао Виллиан уже провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Кроме того, он сыграл пять матчей и забил три гола в рамках Лиги чемпионов, демонстрируя хорошие результаты несмотря на свой юный возраст. Ожидается, что после восстановления Эстевао продолжит помогать команде и набирать важные очки для "Челси".