Гвардиола прокомментировал встречу «Манчестер Сити» с «Брентфордом» в 1/4 финала Кубка лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями перед четвертьфинальным матчем Кубка английской лиги, в котором его команда встретится с "Брентфордом".

Гвардиола отметил: "Мы знаем, насколько непростой соперник 'Брентфорд' - в этом сезоне мы уже ощущали на себе их силу. В прошлые годы на старте Кубка лиги нам иногда попадались действительно сильные клубы, такие как 'Ньюкасл' и 'Тоттенхэм', и тогда мы демонстрировали хороший уровень игры. Бывали случаи, когда у нас возникали проблемы с травмами ключевых игроков, а это серьезно влияет на подготовку к матчам - ведь впереди еще важные встречи Премьер-лиги и других турниров. Тем не менее, несмотря на сложности и кадровые потери, мы приложим максимум усилий, чтобы выступить достойно", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Встреча "Манчестер Сити" и "Брентфорда" пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Четвертьфинальный матч Кубка английской лиги состоится 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Болельщиков ожидает напряжённая борьба и интересное противостояние двух амбициозных коллективов.