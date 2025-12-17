Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче Кубка Испании

Дата публикации: 17-12-2025 14:25

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями после победы своей команды в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Гвадалахары», который завершился со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.

По словам тренера, его очень порадовал темп и характер, который игроки продемонстрировали на поле. "Я доволен тем, как команда проявила себя, - это была достойная игра при сложных условиях. Кубковые матчи всегда наполнены напряжением и борьбой, поэтому нам нужно было показать максимум сосредоточенности. Самое важное - это настрой, с которым мы вышли на этот поединок и сохраняли его весь матч.

Еще раз отмечу, что отношение наших футболистов к этому матчу сыграло ключевую роль. В подобного рода встречах забить мяч бывает очень сложно, особенно когда соперник обороняется всей командой. Тем не менее, мы смогли реализовать свои моменты и одержать важную победу," - приводит слова Флика издание Marca.

Авторами голов за «Барселону» стали защитник из Дании Андреас Кристенсен, отличившийся на 76-й минуте, а окончательный счет установил английский хавбек Маркус Рашфорд, забивший на 90-й минуте матча.