Мареска прокомментировал выход «Челси» в полуфинал Кубка Лиги

Дата публикации: 17-12-2025 14:24

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился своими впечатлениями после уверенной победы своей команды над «Кардиффом» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Челси» и позволила клубу выйти в полуфинал турнира.

«Все мои действия направлены на благо клуба, болельщиков и всех, кто связан с командой. Я всегда стараюсь принимать решения, которые принесут пользу «Челси». Самое важное сегодня - это наш выход в полуфинал. Поддержка фанатов ощущалась с первых минут матча. Когда команда не выигрывает, болельщики могут быть недовольны - такой реакции никому не стоит удивляться. В подобные моменты бывает тяжело, ведь всем хочется только побед. Но сейчас главное - мы доказали, что можем побеждать и двигаться дальше», - заявил Мареска на пресс-конференции после окончания матча.

Отметим, что после 16 туров английской Премьер-лиги «Челси» закрепился на четвертой строчке турнирной таблицы, показывая стабильную игру как в национальном чемпионате, так и на кубковых встречах. Выход в полуфинал Кубка лиги стал для болельщиков и самого клуба важным успехом на данном этапе сезона.