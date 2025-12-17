ФИФА установила новую ценовую категорию билетов на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 17-12-2025 14:21

ФИФА объявила о введении новой ценовой категории билетов для болельщиков, заинтересованных в посещении Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году. Данную информацию организация разместила на своем официальном интернет-ресурсе.

Новая категория получила название "Входной для болельщиков", и стоимость одного такого билета составляет 60 долларов. Билеты этой категории будут действительны на все 104 матча мирового футбольного первенства, включая решающий финальный поединок. Оформление и реализация дешевых билетов будет происходить через отдельные ассоциации-участники (РМА). Каждая ассоциация получит право самостоятельно устанавливать собственные критерии по отбору покупателей и способу подачи заявок, чтобы обеспечить справедливое распределение билетов среди самых активных и преданных болельщиков сборных команд.

Кроме того, в ФИФА отметили, что на сегодняшний день в ходе фазы случайной жеребьевки было зарегистрировано уже свыше 20 миллионов заявок на покупку билетов. Организация подчеркнула, что все прибыльные поступления от проведения Чемпионата мира будут направлены на развитие и поддержку мужского, женского и юношеского футбола по всему миру.