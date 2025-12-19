«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение вингера из Бундеслиги за €60 млн

Дата публикации: 19-12-2025 02:47

Манчестер Юнайтед проявил интерес к перспективному 19-летнему левому нападающему Кёльна Саиду Эль-Мала. По сообщению Daily Express со ссылкой на Bild, английский клуб уже обратился к руководству немецкой команды за подробностями по возможному трансферу молодого вингера. Красные дьяволы внимательно следят за прогрессом форварда, который привлёк к себе внимание после удачных выступлений в нынешнем сезоне.

Как сообщает источник, Кёльн оценивает своего талантливого игрока в 60 миллионов евро и готов рассматривать предложения о продаже Саида Эль-Мала летом. Однако Манчестер Юнайтед может столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны Тоттенхэма, который также намерен побороться за подписание этого нападающего. Такие инвестиции могут быть оправданны, учитывая молодой возраст и высокий потенциал футболиста.

В сезоне Эль-Мала уже провёл 16 матчей в различных турнирах, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Его действующий контракт с Кёльном рассчитан до лета 2030 года, что может увеличить стоимость трансфера. По данным Transfermarkt, рыночная цена игрока сейчас составляет 18 миллионов евро, однако реальные предложения наверняка будут куда выше из-за интереса топ-клубов и жёсткой конкуренции на футбольном рынке.