«Арсенал» проявляет интерес к двум игрокам «Милана»

Дата публикации: 19-12-2025 02:47

«Арсенал» рассматривает возможность подписания двух молодых игроков «Милана» - 19-летнего левого защитника Давиде Бартезаги и 20-летнего вратаря Лоренцо Торриани. Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб всерьёз интересуется этими футболистами и может попробовать оформить их трансфер уже в ближайшем будущем.

Отмечается, что в предстоящий трансферный период «канониры» настроены действовать максимально экономно: крупные суммы на новых игроков руководство выделять не намерено. Вместо этого руководство акцентирует внимание на приобретении талантливой и перспективной молодежи, чтобы постепенно усиливать команду за счёт развития молодых футболистов.

В нынешнем сезоне Давиде Бартезаги успел принять участие в 13 матчах за «Милан» во всех турнирах. За это время он отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу, чем привлёк интерес со стороны зарубежных клубов. Что касается Торриани, то ему пока не удалось дебютировать за первую команду «россонери», однако его потенциал оценивается достаточно высоко. Лондонцы видят в нём перспективного конкурента для своих голкиперов.