Клуб из числа лидеров намерен приобрести голкипера национальной сборной Украины
Миланский «Интер» рассматривает украинского голкипера Андрея Лунина как одного из потенциальных кандидатов на замену нынешнему основному вратарю Янну Зоммеру. Этот трансферный интерес связан с поиском усиления вратарской позиции для итальянского гранда.
Согласно информации, поступающей из итальянских СМИ, киевский вратарь мадридского «Реала» включён в список приоритетных игроков на замену. В этот шорт-лист также входят такие голкиперы, как Гульельмо Викарио, Марко Карнезекки и Марк-Андре тер Штеген. В руководстве «Интера» высоко ценят профессионализм Лунина, отмечая его внушительный опыт выступлений в Ла Лиге, а также способность показывать стабильную игру в матчах самого высокого уровня.
В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за «Реал» два официальных матча, в которых пропустил в общей сложности пять голов. Несмотря на это, клубы видят в украинском вратаре перспективного и надёжного игрока.
Ранее сам Лунин дал комментарий по поводу недавнего поединка 1/16 финала Кубка Испании, поделившись своими мыслями о ходе игры и личном выступлении. Его уверенность и профессионализм продолжают привлекать внимание европейских клубов.
Таким образом, продолжает расти интерес к Андрею Лунину на европейском трансферном рынке, и появление его имени в связке с «Интером» подтверждает перспективы украинского вратаря в мировом футболе.