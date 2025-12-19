Клуб из числа лидеров намерен приобрести голкипера национальной сборной Украины

Дата публикации: 19-12-2025 11:35

Миланский «Интер» рассматривает украинского голкипера Андрея Лунина как одного из потенциальных кандидатов на замену нынешнему основному вратарю Янну Зоммеру. Этот трансферный интерес связан с поиском усиления вратарской позиции для итальянского гранда.

Согласно информации, поступающей из итальянских СМИ, киевский вратарь мадридского «Реала» включён в список приоритетных игроков на замену. В этот шорт-лист также входят такие голкиперы, как Гульельмо Викарио, Марко Карнезекки и Марк-Андре тер Штеген. В руководстве «Интера» высоко ценят профессионализм Лунина, отмечая его внушительный опыт выступлений в Ла Лиге, а также способность показывать стабильную игру в матчах самого высокого уровня.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за «Реал» два официальных матча, в которых пропустил в общей сложности пять голов. Несмотря на это, клубы видят в украинском вратаре перспективного и надёжного игрока.

Ранее сам Лунин дал комментарий по поводу недавнего поединка 1/16 финала Кубка Испании, поделившись своими мыслями о ходе игры и личном выступлении. Его уверенность и профессионализм продолжают привлекать внимание европейских клубов.

Таким образом, продолжает расти интерес к Андрею Лунину на европейском трансферном рынке, и появление его имени в связке с «Интером» подтверждает перспективы украинского вратаря в мировом футболе.