Два футбольных клуба Манчестера поспорят за перспективного вингера

Дата публикации: 19-12-2025 11:35

Клуб Манчестер Юнайтед стремится укрепить свой состав и нацелен на приобретение талантливого вингера Энтуана Семеньо.

Издание The Telegraph информирует, что руководство манкунианцев намерено сделать все возможное, чтобы заключить контракт с игроком Борнмута уже в зимнее трансферное окно, стартующее в январе.

Одним из ключевых факторов, который может повлиять на ход переговоров в пользу «красных дьяволов», считается неопределенность с будущим главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Сообщается, что испанский специалист может покинуть свой нынешний клуб летом этого года, что создает определенную нестабильность в стане «горожан».

На талантливого футболиста сборной Ганы также претендуют конкурирующие клубы – Ливерпуль и Тоттенхэм. Специалисты оценивают сумму трансфера Семеньо примерно в 65 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма может стать приемлемой для покупки уже в первой половине января, если клубы договорятся по всем условиям.

Таким образом, Манчестер Юнайтед видит в Семеньо важное усиление, способное добавить скоростных и технических качеств атакующей линии команды. Вероятно, что в ближайшие недели ожидается активный диалог между сторонами, а также возможное решение, которое укрепит позиции «красных дьяволов» в предстоящих европейских и национальных соревнованиях.