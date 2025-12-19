Ман Сити убежден, что Гвардиола уйдет из клуба

Дата публикации: 19-12-2025 11:37

Согласно информации авторитетного издания The Athletic, руководство Манчестер Сити начало ощущать, что главный тренер Жузеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

После недавних бесед с наставником у менеджмента сложилось твердое убеждение, что уже пора задумываться о поиске нового тренера. Хотя сам испанский специалист пока не собирается публично объявлять о своём уходе, чтобы не отвлекать команду, которая сейчас демонстрирует отличную форму и уверенно движется к успехам.

Кроме того, сообщается, что Манчестер Сити уже приступил к формированию списка возможных кандидатов на пост главного тренера. Первым среди них значится Энцо Мареска — нынешний тренер Челси, который ранее работал в Манчестер Сити и был ассистентом Гвардиолы, что добавляет ему преимущества в глазах руководства.

Стоит отметить, что контракт Жузепа Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2027 года, однако ситуация развивается так, что его досрочный уход становится всё более вероятным.

Фанаты и эксперты внимательно следят за событиями, так как уход такого влиятельного тренера, как Гвардиола, может серьёзно повлиять на стратегию и будущее Манчестер Сити в ближайшие сезоны.