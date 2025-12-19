Ман Сити убежден, что Гвардиола уйдет из клуба
Согласно информации авторитетного издания The Athletic, руководство Манчестер Сити начало ощущать, что главный тренер Жузеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
После недавних бесед с наставником у менеджмента сложилось твердое убеждение, что уже пора задумываться о поиске нового тренера. Хотя сам испанский специалист пока не собирается публично объявлять о своём уходе, чтобы не отвлекать команду, которая сейчас демонстрирует отличную форму и уверенно движется к успехам.
Кроме того, сообщается, что Манчестер Сити уже приступил к формированию списка возможных кандидатов на пост главного тренера. Первым среди них значится Энцо Мареска — нынешний тренер Челси, который ранее работал в Манчестер Сити и был ассистентом Гвардиолы, что добавляет ему преимущества в глазах руководства.
Стоит отметить, что контракт Жузепа Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2027 года, однако ситуация развивается так, что его досрочный уход становится всё более вероятным.
Фанаты и эксперты внимательно следят за событиями, так как уход такого влиятельного тренера, как Гвардиола, может серьёзно повлиять на стратегию и будущее Манчестер Сити в ближайшие сезоны.