Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго»

Дата публикации: 19-12-2025 15:47

Российский вратарь клуба ПСЖ Матвей Сафонов получил серьёзную травму - перелом левой руки в финальном поединке Межконтинентального кубка против бразильского Фламенго. По информации пресс-службы Пари Сен-Жермен, из-за этой травмы голкипер будет вынужден пропустить как минимум три-четыре недели, чтобы восстановиться.

Несмотря на полученное повреждение, Сафонов проявил себя настоящим героем в этом матче, сумев отразить сразу четыре пенальти, что позволило ПСЖ завоевать важный трофей. Напомним, что Матвей перешёл в парижскую команду летом 2024 года и уже успел принять участие в четырёх матчах за новый клуб во всех турнирах текущего сезона.

В прошедшем сезоне вратарь сыграл 17 игр за ПСЖ, где составлял конкуренцию по позиции основного стража ворот знаменитому Джанлуиджи Доннарумме. Сейчас болельщики ждут скорейшего возвращения Сафонова в строй, чтобы вновь увидеть его уверенную игру на последнем рубеже команды. Травма стала неприятным испытанием для футболиста, но он настроен на быстрое восстановление и готов продолжать борьбу за место в составе парижан уже в ближайшем будущем.