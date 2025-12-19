Бавария подписала обновленное соглашение с ведущим игроком команды

Дата публикации: 19-12-2025 11:36

Мюнхенская команда «Бавария» достигла важной договоренности с вингером команды Серже Гнабри о продлении контракта.

Как сообщается, стороны намерены заключить новый двухлетний контракт, в рамках которого зарплата игрока составит от 15 до 16 миллионов евро в год.

Серж Гнабри перешёл в «Баварию» летом 2017 года из бременского клуба «Вердер». В июле 2022 года футболист уже продлял соглашение, которое теперь действует до лета 2026 года. В текущем сезоне немецкий вингер забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 18 официальных играх. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

Гнабри является ключевым игроком в составе мюнхенской команды, демонстрируя стабильно высокие результаты на поле. Его навыки, скорость и умение создавать моменты делают его важной частью атакующей линии «Баварии». Продление контракта свидетельствует о доверии клуба к футболисту и желании сохранить его в команде ещё на длительный срок.

Несмотря на высокий уровень конкуренции в составе, Гнабри продолжает показывать отличную игру, что позволяет ему занимать одну из ведущих ролей на позиции вингера. «Бавария» активно укрепляет свой состав и старается удержать ведущих игроков, что делает продление контракта с Гнабри логичным шагом в стратегии клуба на ближайшие сезоны.