Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с присуждением премии за выдающиеся достижения

Дата публикации: 19-12-2025 15:45

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с престижной наградой Lifetime Achievement, которую экс-форвард сборной Франции получил накануне, 18 декабря.

В своём обращении Бекхэм тепло высказался о заслугах Анри: "Тьерри, хочу поздравить тебя с этим значимым признанием. Ты полностью заслужил эту награду за все успехи на футбольном поле и за всю ту работу, которую продолжаешь делать за его пределами.

К сожалению, большую часть своей карьеры нам приходилось быть соперниками. Однако меня часто спрашивают, с кем из футболистов я бы хотел сыграть вместе, но так и не успел? Я всегда отвечаю - Тьерри Анри. Поздравляю тебя, мой друг, продолжай в том же духе", - приводит слова Бекхэма издание RMC Sport.

Стоит отметить, что Дэвид Бекхэм тоже является обладателем почетной Lifetime Achievement, которой был удостоен в 2010 году. Бывшие соперники на поле по-прежнему проявляют уважение друг к другу и поддерживают дружеские отношения даже после завершения профессиональной карьеры, отдавая должное спортивному мастерству и достижениям каждого.