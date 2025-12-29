Ливерпуль приобрёл перспективного украинского хавбека

Дата публикации: 29-12-2025 00:38

Перспективный полузащитник молодежной сборной Украины U-15 Мирослав Васьковский продолжит свою футбольную карьеру в академии английского клуба «Ливерпуль». Об этом официально объявила пресс-служба «мерсисайдцев».

«Ливерпуль» успешно завершил процедуру подписания 14-летнего футболиста, который перешел из австрийского клуба «Австрия». Ранее Мирослав воспитывался в академии киевского «Локомотива».

Добро пожаловать в Ливерпуль, Мирослав!

Украинский талант присоединился к австрийской команде в 2022 году, а с июля 2025 года тренируется и развивается в академии знаменитого английского клуба. В конце декабря «красные» оформили все необходимые документы, и Васьковский официально стал игроком «Ливерпуля».

В декабре Мирослав получил приглашение в состав сборной Украины U-15 для участия в турнире по развитию UEFA, который проходил в Португалии. В нынешнем сезоне он будет выступать за команды «Ливерпуля» U-14 и U-15, демонстрируя свои навыки и потенциал на английской футбольной арене.



