Рома - Дженоа 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Рома
Дженоа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Рома
Рим
Дженоа
Генуя
99 Сербия вр Миле Свилар
24 Польша зщ Ян Зюлковски
23 Италия зщ Джанлука Манчини
19 Турция зщ Зеки Челик
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
22 Испания зщ Марио Эрмосо
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
35 Италия пз Томмазо Бальданци
18 Аргентина нп Матиас Соуле
21 Аргентина нп Пауло Дибала
39 Италия вр Даниэле Соммарива
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
34 Дания зщ Себастьян Отоа
22 Мексика зщ Хоан Васкес
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
3 Испания зщ Аарон Мартин
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Даниэле Де Росси
17.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Рома3 : 1Дженоа
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Дженоа1 : 1Рома
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Рома1 : 0Дженоа
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа4 : 1Рома
12.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Рома1 : 0Дженоа
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Рома0 : 0Дженоа
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Дженоа0 : 2Рома
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Рома1 : 0Дженоа
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Дженоа1 : 3Рома
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Дженоа1 : 3Рома
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 1Рома
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Рома1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 3Рома
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0Рома
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Рома0 : 1
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Дженоа0 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа1 : 2
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 2Дженоа
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 4 : 0Дженоа
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 1
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1635
2
Лига чемпионов
Наполи1634
3
Лига чемпионов
Интер М1533
4
Лига чемпионов
Ювентус1732
5
Лига Европы
Рома1630
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1622
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1614
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

