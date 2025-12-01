Рома - Дженоа 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
|99
|вр
|Миле Свилар
|24
|зщ
|Ян Зюлковски
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Рома
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|16
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9