Порту - АВС 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 22:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Порту
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия).

Составы команд
Порту
Порту
АВС
Вила-даз-Авиш
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
3 Бразилия зщ Пауло Витор
24 Португалия зщ Кики
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
8 Бразилия пз Pedro Lima
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
15 Испания пз Хауме
14 Колумбия пз Оскар Переа
7 Португалия нп Тумане
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Порту2 : 0АВС
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур АВС0 : 5Порту
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 1
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Порту3 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 2Порту
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур АВС2 : 2
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 1АВС
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 6 : 0АВС
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур АВС1 : 2
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1543
2
Лига чемпионов
Спортинг1538
3
Лига Европы
Бенфика1535
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1525
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1517
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

