Порту - АВС 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 22:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - АВС, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия).
Составы команд
Порту
Порту
АВС
Вила-даз-Авиш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|3
|зщ
|Пауло Витор
|24
|зщ
|Кики
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|8
|пз
|Pedro Lima
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Оскар Переа
|7
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|43
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|15
|38
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|15
|35
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4