Хабиб Нурмагомедов вручил Полю Погба награду на церемонии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 28-12-2025 22:26

Известный российский спортсмен, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов стал почётным гостем престижной церемонии Globe Soccer Awards в Дубае, где он вручил специальную награду полузащитнику клуба "Монако" Полю Погба. Французский футболист был отмечен за лучший камбэк года - важное достижение, учитывая его недавние испытания вне поля.

Напомним, Поль Погба стал игроком "Монако" летом 2025 года, перейдя в команду на правах свободного агента после завершения срока дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Несмотря на то, что в текущем сезоне футболист провёл за монегасков три встречи в чемпионате Франции и пока не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами, его возвращение в профессиональный футбол стало заметным событием для болельщиков и всего футбольного мира.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру бойца в октябре 2020 года после поединка на UFC 254, который прошёл на острове Яс близ Абу-Даби. Его соперником стал американец Джастин Гэтжи - временный чемпион UFC в лёгком весе. Российский спортсмен одержал тогда уверенную победу удушающим приёмом во втором раунде, доведя свой рекорд до 29 побед и закрепив за собой статус одного из сильнейших бойцов в истории ММА.