Спортинг - Риу Аве 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
28 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Спортинг
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Португалия вр Руй Силва
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
89 Греция нп Фотис Иоаннидис
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Польша вр Цезарий Мишта
6 Англия зщ Нельсон Эбби
4 Англия зщ Джонатан Панзо
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
14 Израиль нп Карем Зоаби
80 Германия нп Оле Польман
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
22.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Риу Аве1 : 2Спортинг
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 0Риу Аве
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 3Спортинг
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1Риу Аве
25.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Риу Аве3 : 3Спортинг
25.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг2 : 0Риу Аве
07.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве0 : 1Спортинг
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Спортинг3 : 0Риу Аве
05.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 4Спортинг
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 3 ДВСпортинг
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг6 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 1Спортинг
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Спортинг
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Риу Аве
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве0 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Риу Аве
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1543
2
Лига чемпионов
Спортинг1538
3
Лига Европы
Бенфика1535
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1523
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1521
9 Эшторил1517
10 Алверка1517
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1516
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1513
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

