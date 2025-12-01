Спортинг - Риу Аве 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
28 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Руй Силва
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|89
|нп
|Фотис Иоаннидис
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|14
|нп
|Карем Зоаби
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|22.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|25.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|07.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|43
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|15
|38
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|15
|35
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|15
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|15
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4