«Фулхэм» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в 18-м туре АПЛ

Дата публикации: 27-12-2025 20:28

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги состоялся интересный поединок между командами Вест Хэм Юнайтед и Фулхэм. Встреча прошла на арене Лондон, а главным судьёй матча был назначен Крис Кавана из Ланкашира. Болельщики обеих команд стали свидетелями напряжённой борьбы на поле, однако удача в этом противостоянии оказалась на стороне гостей.

Решающим моментом встречи стал гол, который был забит всего за несколько минут до окончания основного времени. Автором единственного мяча стал нападающий Фулхэма Рауль Хименес - он отличился на 86-й минуте, воспользовавшись ошибкой защиты соперника и точно пробив по воротам. Этот гол обеспечил Фулхэму важную гостевую победу, позволив увезти домой три очка.

После завершения матча положение команд в турнирной таблице изменилось: Вест Хэм Юнайтед остался на 18-й позиции, имея в активе 13 очков, тогда как Фулхэм с 26 набранными баллами занял девятое место среди всех участников чемпионата.

В следующем туре молотобойцы 30 декабря сыграют на своём поле против Брайтон энд Хоув Альбион, а дачники первого января отправятся на выездной матч с Кристал Пэлас. Оба коллектива постараются добиться положительных результатов, чтобы укрепить свои позиции в таблице и подняться выше по итогам ближайших встреч.