Алжир - Буркина-Фасо 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 19:30
Стадион: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко), вместимость: 22000
28 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Буркина-Фасо, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алжир
Буркина-Фасо
|23
|вр
|Лука Зидан
|25
|зщ
|Рафик Белгали
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
|14
|пз
|Хишем Будауи
|10
|пз
|Исмаэль Беннасер
|7
|пз
|Рияд Марез
|17
|пз
|Фарес Шаиби
|18
|пз
|Мохамед Амура
|9
|нп
|Багдад Бунеджа
|16
|вр
|Эрве Коффи
|25
|зщ
|Стив Яго
|14
|зщ
|Иссуфу Дайо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|26
|зщ
|Арсен Куасси
|20
|пз
|Густаво Сангаре
|18
|пз
|Исмаила Уэдраого
|22
|пз
|Ибрахим Туре
|19
|пз
|Георги Минунгу
|7
|пз
|Данго Уаттара
|10
|нп
|Бертран Траоре
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Брама Траоре
История личных встреч
|20.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|2 : 2
|16.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа A. 6-й тур
|2 : 2
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|19.11.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|3-й раунд. 2-й матч
|1 : 0
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|3-й раунд. 1-й матч
|3 : 2
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 3
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 9-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Алжир — Буркина-Фасо. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0