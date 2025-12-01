22:07 ()
Алжир - Буркина-Фасо 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 19:30
Стадион: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко), вместимость: 22000
28 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 2-й тур
Алжир
Буркина-Фасо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Буркина-Фасо, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Буркина-Фасо
23 Алжир вр Лука Зидан
25 Алжир зщ Рафик Белгали
2 Алжир зщ Айсса Манди
21 Алжир зщ Рами Бенсебаини
15 Алжир зщ Райан Аит-Нури
14 Алжир пз Хишем Будауи
10 Алжир пз Исмаэль Беннасер
7 Алжир пз Рияд Марез
17 Алжир пз Фарес Шаиби
18 Алжир пз Мохамед Амура
9 Алжир нп Багдад Бунеджа
16 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
25 Буркина-Фасо зщ Стив Яго
14 Буркина-Фасо зщ Иссуфу Дайо
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
26 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
20 Буркина-Фасо пз Густаво Сангаре
18 Буркина-Фасо пз Исмаила Уэдраого
22 Буркина-Фасо пз Ибрахим Туре
19 Кот-д'Ивуар пз Георги Минунгу
7 Буркина-Фасо пз Данго Уаттара
10 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Буркина-Фасо Брама Траоре
История личных встреч
20.01.2024 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Алжир2 : 2Буркина-Фасо
16.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа A. 6-й тур Алжир2 : 2Буркина-Фасо
07.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа A. 2-й тур Буркина-Фасо1 : 1Алжир
19.11.2013 ЧМ-2014 - Африка 3-й раунд. 2-й матч Алжир1 : 0Буркина-Фасо
12.10.2013 ЧМ-2014 - Африка 3-й раунд. 1-й матч Буркина-Фасо3 : 2Алжир
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур Алжир3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Алжир
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Алжир3 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур Алжир2 : 1
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур 0 : 3Алжир
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур Буркина-Фасо2 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 3Буркина-Фасо
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Буркина-Фасо3 : 2
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 10-й тур Буркина-Фасо3 : 1
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 9-й тур 0 : 1Буркина-Фасо
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Алжир — Буркина-Фасо. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

