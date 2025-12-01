22:07 ()
Кремонезе - Наполи 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 16:00
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
28 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Кремонезе
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Наполи, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Наполи
Неаполь
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
38 Франция пз Уоррен Бондо
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
13 Косово зщ Амир Ррахмани
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
7 Бразилия нп Давид Нерес
19 Дания нп Расмус Хойлунд
21 Италия нп Маттео Политано
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Антонио Конте
История личных встреч
12.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Наполи3 : 0Кремонезе
17.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 2 4 : 5Кремонезе
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Кремонезе1 : 4Наполи
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Кремонезе
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кремонезе
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кремонезе2 : 0
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Кремонезе
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кремонезе1 : 3
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал Наполи2 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи2 : 0
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Наполи
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Наполи2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1525
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1614
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина179

