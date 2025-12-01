Кремонезе - Наполи 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 16:00
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
28 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Наполи, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|нп
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Давид Нерес
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|21
|нп
|Маттео Политано
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Антонио Конте
История личных встреч
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|3 : 0
|17.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 4
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9