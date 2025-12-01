Каза Пия - Витория Гимарайнш 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
28 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|5
|зщ
|Абду Конте
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|42
|пз
|Себастьян Перес
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|20
|пз
|Яссин Укили
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|17
|зщ
|Орест Лебеденко
|6
|пз
|Matija Mitrovic
|30
|пз
|Гонсалу Ногейра
|20
|пз
|Саму
|48
|пз
|Noah Saviolo
|90
|нп
|Альюн Ндойе
|19
|нп
|Oumar Camara
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|29.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|43
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|15
|38
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|15
|35
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|15
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|15
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4