Каза Пия - Витория Гимарайнш 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
28 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Каза Пия
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
33 Ангола вр Рикарду Батишта
5 Португалия зщ Абду Конте
6 Португалия зщ Жозе Фонте
43 Бразилия зщ David Sousa
42 Колумбия пз Себастьян Перес
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
20 Нидерланды пз Яссин Укили
29 Франция нп Жереми Ливолан
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
28 Бразилия зщ Thiago Balieiro
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
17 Украина зщ Орест Лебеденко
6 Сербия пз Matija Mitrovic
30 Португалия пз Гонсалу Ногейра
20 Португалия пз Саму
48 Бельгия пз Noah Saviolo
90 Сенегал нп Альюн Ндойе
19 Франция нп Oumar Camara
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Каза Пия
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1Витория Гимарайнш
24.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Каза Пия
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
29.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Каза Пия
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия0 : 1Витория Гимарайнш
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Каза Пия
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Каза Пия1 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Каза Пия
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Каза Пия0 : 2
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш1 : 4
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Витория Гимарайнш0 : 1
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1543
2
Лига чемпионов
Спортинг1538
3
Лига Европы
Бенфика1535
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1523
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1521
9 Эшторил1517
10 Алверка1517
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1516
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1513
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

