Милан - Верона 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 13:30
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|70
|зщ
|Фаллу Чам
|6
|зщ
|Николас Валентини
|73
|пз
|Али Мусрати
|24
|пз
|Антуан Бернед
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9