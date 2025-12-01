22:06 ()
Милан - Верона 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 13:30
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Милан
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
11 США нп Кристиан Пулишич
18 Франция нп Кристофер Нкунку
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
15 Дания зщ Виктор Нельссон
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
70 Гамбия зщ Фаллу Чам
6 Аргентина зщ Николас Валентини
73 Ливия пз Али Мусрати
24 Франция пз Антуан Бернед
63 Италия пз Роберто Гальярдини
17 Бразилия нп Жиоване
16 Нигерия нп Гифт Орбан
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Ландуччи
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Милан1 : 0Верона
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Верона0 : 1Милан
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1Верона
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Верона1 : 2Милан
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 3Милан
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Милан3 : 2Верона
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Верона0 : 2Милан
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 2Верона
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Милан
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Милан2 : 2
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 3Милан
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 0Милан
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Милан1 : 0
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Верона
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Верона3 : 1
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Верона
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Верона1 : 2
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1525
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1614
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина179

