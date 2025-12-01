22:06 ()
Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 18:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
28 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
19 Англия пз Уилл Хьюз
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
9 Англия нп Эдди Нкетиа
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Англия пз Арчи Грей
20 Гана пз Мохаммед Кудус
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
28 Франция пз Вильсон Одобер
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Дания Томас Франк
История личных встреч
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Кристал Пэлас
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Кристал Пэлас
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас1 : 2Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Кристал Пэлас
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас0 : 4Тоттенхэм Хотспур
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Кристал Пэлас
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас3 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Кристал Пэлас
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 8 : 7Кристал Пэлас
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 4 : 1Кристал Пэлас
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Кристал Пэлас2 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас0 : 3
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 3Кристал Пэлас
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1729
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1727
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1726
10 Фулхэм1826
11 Эвертон1825
12 Брайтон энд Хоув Альбион1824
13 Ньюкасл Юнайтед1823
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

