Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 18:30
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
28 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|пз
|Арчи Грей
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Томас Франк
История личных встреч
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|17
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|17
|27
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|17
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Эвертон
|18
|25
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2