05:19 ()
Свернуть список

Фамаликан - Эштрела 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 20:00
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
27 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фамаликан
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эштрела, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эштрела
Амадора
История личных встреч
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0Эштрела
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 3Фамаликан
16.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0Эштрела
29.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 0Фамаликан
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Фамаликан
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 1Фамаликан
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан4 : 0
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 2Фамаликан
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела0 : 0
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Эштрела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Эштрела
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1543
2
Лига чемпионов
Спортинг1538
3
Лига Европы
Бенфика1535
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1523
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1521
9 Эшторил1517
10 Алверка1517
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1516
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1513
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close