Пиза - Ювентус 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
27 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Ювентус, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|94
|зщ
|Джованни Бонфанти
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|10
|пз
|Маттео Трамони
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Бремер
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|21
|пз
|Фабио Миретти
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|18
|пз
|Филип Костич
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|16
|20
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|16
|15
|16
|Дженоа
|16
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|16
|9