05:18 ()
Свернуть список

Пиза - Ювентус 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
27 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Пиза
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Ювентус, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Ювентус
Турин
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
4 Италия зщ Антонио Караччоло
94 Италия зщ Джованни Бонфанти
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
15 Германия пз Идрисса Туре
36 Италия пз Габриэле Пиччинини
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Дания пз Мальте Хёйхольт
10 Франция пз Маттео Трамони
9 Дания нп Хенрик Мейстер
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
3 Бразилия зщ Бремер
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
21 Италия пз Фабио Миретти
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
18 Сербия пз Филип Костич
10 Турция нп Кенан Йылдыз
30 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 2Пиза
12.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Пиза
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Пиза0 : 1
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Пиза0 : 2
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 2Пиза
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Ювентус
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 1Ювентус
02.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1620
14 Лечче1516
15 Кальяри1615
16 Дженоа1614
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close