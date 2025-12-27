Нигерия - Тунис 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 22:00
Стадион: Фес (Фес, Марокко), вместимость: 45000
27 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Тунис, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фес (Фес, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Тунис
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|2
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|11
|пз
|Саму Чуквезе
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|22
|нп
|Акор Адамс
|16
|вр
|Аймен Дамен
|20
|зщ
|Ян Валери
|6
|зщ
|Дилан Бронн
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Али Абди
|13
|пз
|Фержани Сасси
|17
|пз
|Эллиес Скири
|10
|пз
|Ханнибал Межбри
|7
|нп
|Элиас Ашури
|9
|нп
|Хазем Мастури
|8
|нп
|Элиас Саад
Главные тренеры
|Эрик Шелль
|Сами Трабелси
История личных встреч
|23.01.2022
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|0 : 1
|13.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.07.2019
|Кубок африканских наций
|За 3-е место
|0 : 1
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа B. 4-й тур
|2 : 2
|20.06.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|4 : 1 ДВ
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0