Нигерия - Тунис 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 22:00
Стадион: Фес (Фес, Марокко), вместимость: 45000
27 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур
Нигерия
Тунис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Тунис, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фес (Фес, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Тунис
23НигерияврСтэнли Нвабили
2НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
6НигериязщСеми Аджайи
21НигериязщКэлвин Бейсси
13НигериязщБруно Оньемаечи
11НигерияпзСаму Чуквезе
4НигерияпзОнинье Ндиди
17НигерияпзАлекс Айуоби
7НигерияпзАдемола Лукман
9НигериянпВиктор Осимхен
22НигериянпАкор Адамс
16ТунисврАймен Дамен
20ТунисзщЯн Валери
6ТунисзщДилан Бронн
3ТунисзщМонтассар Тальби
2ТунисзщАли Абди
13ТуниспзФержани Сасси
17ТуниспзЭллиес Скири
10ТуниспзХаннибал Межбри
7ТуниснпЭлиас Ашури
9ТуниснпХазем Мастури
8ТуниснпЭлиас Саад
Главные тренеры
МалиЭрик Шелль
ТунисСами Трабелси
История личных встреч
23.01.2022Кубок африканских наций1/8 финалаНигерия0 : 1Тунис
13.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нигерия1 : 1Тунис
17.07.2019Кубок африканских нацийЗа 3-е местоТунис0 : 1Нигерия
06.09.2009ЧМ-2010 - АфрикаГруппа B. 4-й турНигерия2 : 2Тунис
20.06.2009ЧМ-2010 - АфрикаГруппа B. 3-й турТунис0 : 0Нигерия
23.12.2025Кубок африканских нацийГруппа C. 1-й турНигерия2 : 1
16.12.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи2 : 1Нигерия
16.11.2025ЧМ-2026 — Африка2-й раунд. ФиналНигерия1 : 1 3 : 4
13.11.2025ЧМ-2026 — Африка2-й раунд. 1/2 финалаНигерия4 : 1 ДВ
14.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа C. 10-й турНигерия4 : 0
23.12.2025Кубок африканских нацийГруппа C. 1-й турТунис3 : 1
18.12.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиТунис2 : 1
18.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 1Тунис
14.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиТунис3 : 2
12.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиТунис1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

