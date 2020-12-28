22:07 ()
Габон - Мозамбик 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 14:30
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
28 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). , Группа F. 2-й тур
Габон
Мозамбик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Мозамбик, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Габон
Мозамбик
23 Габон вр Лойс Мбаба
17 Габон зщ Андре Поко
3 Габон зщ Энтони Ойоно
5 Габон зщ Бруно Экеле Манга
4 Габон зщ Алекс Мукету-Муссунда
19 Габон зщ Жак Экомье
22 Габон пз Ибраим Дидье Ндонг
27 Франция пз Teddy Averlant
20 Габон нп Дени Буанга
9 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
28 Габон нп Ройс Опенда
1 Мозамбик вр Эрнан
23 Мозамбик зщ Диогу Калила
17 Мозамбик зщ Мешер
15 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
6 Мозамбик зщ Мануэль Камбала
19 Мозамбик пз Вити
10 Мозамбик пз Джени Катамо
16 Мозамбик пз Альфонс Амаде
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
13 Мозамбик нп Стэнли Ратифо
Главные тренеры
Габон Тьерри Муйума
Мозамбик Чикуиньо Конде
История личных встреч
14.11.2015 ЧМ-2018 - Африка 2-й раунд. 2-й матч Габон1 : 0 4 : 3Мозамбик
11.11.2015 ЧМ-2018 - Африка 2-й раунд. 1-й матч Мозамбик1 : 0Габон
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур 1 : 0Габон
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала 4 : 1 ДВГабон
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Габон2 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 9-й тур 3 : 4Габон
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 8-й тур Габон0 : 0
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур 1 : 0Мозамбик
17.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 1Мозамбик
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Мозамбик
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Мозамбик
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 0 : 1Мозамбик
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

