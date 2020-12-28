Габон - Мозамбик 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 14:30
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
28 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). , Группа F. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Мозамбик, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Габон
Мозамбик
|23
|вр
|Лойс Мбаба
|17
|зщ
|Андре Поко
|3
|зщ
|Энтони Ойоно
|5
|зщ
|Бруно Экеле Манга
|4
|зщ
|Алекс Мукету-Муссунда
|19
|зщ
|Жак Экомье
|22
|пз
|Ибраим Дидье Ндонг
|27
|пз
|Teddy Averlant
|20
|нп
|Дени Буанга
|9
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|28
|нп
|Ройс Опенда
|1
|вр
|Эрнан
|23
|зщ
|Диогу Калила
|17
|зщ
|Мешер
|15
|зщ
|Рейнилду Мандава
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|6
|зщ
|Мануэль Камбала
|19
|пз
|Вити
|10
|пз
|Джени Катамо
|16
|пз
|Альфонс Амаде
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|13
|нп
|Стэнли Ратифо
Главные тренеры
|Тьерри Муйума
|Чикуиньо Конде
История личных встреч
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд. 2-й матч
|1 : 0 4 : 3
|11.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд. 1-й матч
|1 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|4 : 1 ДВ
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 9-й тур
|3 : 4
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 8-й тур
|0 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0