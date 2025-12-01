22:08 ()
Брага - Бенфика 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
28 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Брага
Бенфика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Бенфика, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Бенфика
Лиссабон
1 Чехия вр Лукаш Горничек
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
8 Португалия пз Жоау Моутинью
39 Испания нп Фран Наварро
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Брага1 : 1Бенфика
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика1 : 0Брага
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика1 : 2Брага
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Бенфика3 : 1Брага
10.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика3 : 2Брага
17.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Брага0 : 1Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0Брага
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Брага1 : 1 5 : 4Бенфика
31.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Брага3 : 0Бенфика
01.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Брага3 : 2Бенфика
23.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 3Брага
19.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Брага
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Брага1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 1Брага
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Брага
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика1 : 0
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 2Бенфика
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 4Бенфика
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика2 : 0
05.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1543
2
Лига чемпионов
Спортинг1538
3
Лига Европы
Бенфика1535
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1523
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1521
9 Эшторил1517
10 Алверка1517
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1516
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1513
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

