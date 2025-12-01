Брага - Бенфика 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
28 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Бенфика, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|39
|нп
|Фран Наварро
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Карлос Висенс
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|10.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|17.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 4
|31.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|01.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|43
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|15
|38
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|15
|35
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|15
|23
|7
|Морейренсе
|15
|21
|8
|Витория Гимарайнш
|15
|21
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|15
|16
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Эштрела
|15
|15
|15
|Каза Пия
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|15
|4