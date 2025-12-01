22:07 ()
Кот-д'Ивуар - Камерун 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 22:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
28 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур
Кот-д'Ивуар
Камерун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Камерун, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Камерун
1 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
7 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
21 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
17 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
8 Кот-д'Ивуар пз Франк Кессье
4 Кот-д'Ивуар пз Жан Сери
15 Кот-д'Ивуар пз Амад Диалло
18 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
10 Кот-д'Ивуар нп Уилфрид Заха
26 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
16 Камерун вр Дэвис Эпасси
3 Камерун зщ Che Malone
17 Камерун зщ Самуэль Котто
5 Камерун зщ Нуу Толо
15 Камерун пз Артур Эбонг
13 Камерун пз Дарлин Йонгва
14 Камерун пз Дэнни Намасо
2 Камерун пз Джуниор Чамадью
24 Камерун пз Карлос Балеба
10 Камерун нп Брайан Мбемо
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
Кот-д'Ивуар Эмерс Фаэ
Бельгия Марк Брис
Камерун Давид Пагу
История личных встреч
16.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа D. 6-й тур Камерун1 : 0Кот-д'Ивуар
06.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа D. 2-й тур Кот-д'Ивуар2 : 1Камерун
28.01.2015 Кубок африканских наций Группа D. 3-й тур Камерун0 : 1Кот-д'Ивуар
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Кот-д'Ивуар
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Кот-д'Ивуар
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Кот-д'Ивуар3 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 9-й тур 0 : 7Кот-д'Ивуар
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Камерун1 : 0
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Камерун0 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 10-й тур Камерун0 : 0
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 9-й тур 0 : 2Камерун
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 8-й тур 1 : 0Камерун
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Кот-д'Ивуар — Камерун. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

Copyright © 2009-2025
