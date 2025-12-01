Кот-д'Ивуар - Камерун 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 22:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
28 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Камерун, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Камерун
|1
|вр
|Яхья Фофана
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|8
|пз
|Франк Кессье
|4
|пз
|Жан Сери
|15
|пз
|Амад Диалло
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|10
|нп
|Уилфрид Заха
|26
|нп
|Ян Диоманд
|16
|вр
|Дэвис Эпасси
|3
|зщ
|Che Malone
|17
|зщ
|Самуэль Котто
|5
|зщ
|Нуу Толо
|15
|пз
|Артур Эбонг
|13
|пз
|Дарлин Йонгва
|14
|пз
|Дэнни Намасо
|2
|пз
|Джуниор Чамадью
|24
|пз
|Карлос Балеба
|10
|нп
|Брайан Мбемо
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
|Эмерс Фаэ
|Марк Брис
|Давид Пагу
История личных встреч
|16.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа D. 6-й тур
|1 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|28.01.2015
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|3 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 9-й тур
|0 : 7
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 8-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций: Кот-д'Ивуар — Камерун. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0