Усман Дембеле стал обладателем звания лучшего футболиста 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 28-12-2025 22:23

Форвард парижского клуба «ПСЖ» Усман Дембеле был признан лучшим футболистом 2025 года по версии престижной премии Globe Soccer Awards.

Ежегодная церемония Globe Soccer Awards проводится для поощрения значительных достижений в футбольной индустрии, отмечая выдающихся игроков, тренеров, а также прочих представителей футбольного мира. Лауреаты получают награды по результатам голосования, в котором принимают участие эксперты и представители профессионального футбольного сообщества. Подобные премии вызывают огромный интерес у болельщиков и специалистов отрасли, учитывая высокую конкурентность номинаций.

В сезоне 2025/2026 Усман Дембеле сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Вместе с командой он сумел выиграть чемпионат Франции сезона 2024/2025, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, нападающий стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, а также Межконтинентального кубка. Благодаря этим достижениям, французский футболист по праву получил признание международного уровня. Действующий контракт Дембеле с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2028 года, что даёт болельщикам основания ожидать от него новых ярких выступлений и побед.