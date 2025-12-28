Усман Дембеле стал обладателем звания лучшего футболиста 2025 года по версии Globe Soccer Awards
Форвард парижского клуба «ПСЖ» Усман Дембеле был признан лучшим футболистом 2025 года по версии престижной премии Globe Soccer Awards.
Ежегодная церемония Globe Soccer Awards проводится для поощрения значительных достижений в футбольной индустрии, отмечая выдающихся игроков, тренеров, а также прочих представителей футбольного мира. Лауреаты получают награды по результатам голосования, в котором принимают участие эксперты и представители профессионального футбольного сообщества. Подобные премии вызывают огромный интерес у болельщиков и специалистов отрасли, учитывая высокую конкурентность номинаций.
В сезоне 2025/2026 Усман Дембеле сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Вместе с командой он сумел выиграть чемпионат Франции сезона 2024/2025, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, нападающий стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, а также Межконтинентального кубка. Благодаря этим достижениям, французский футболист по праву получил признание международного уровня. Действующий контракт Дембеле с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2028 года, что даёт болельщикам основания ожидать от него новых ярких выступлений и побед.