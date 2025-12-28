Фанаты «Барселоны» против продления контракта с Левандовским

Дата публикации: 28-12-2025 22:25

Недавно спортивное издание Mundo Deportivo провело опрос, в рамках которого выяснилось, что значительная часть поклонников каталонской «Барселоны» не поддерживает идею заключения нового контракта с нападающим Робертом Левандовским из Польши. По результатам голосования, против продления соглашения высказались 59,3% болельщиков.

Тем не менее, немалая доля фанатов - 31,6% опрошенных - считают, что клубу стоит сохранить Левандовского и продолжить с ним сотрудничество, несмотря на разочарование части аудитории. Ещё 3,6% респондентов отметили, что решение о пролонгации должно приниматься с учетом предлагаемых условий нового контракта, по которым стороны могут достичь компромисса.

В текущем сезоне форвард провёл за «Барселону» 13 игр в чемпионате Испании, где смог отличиться восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. На международной арене, в Лиге чемпионов, Левандовский сыграл пять встреч, однако не смог добавить в свою статистику голов или ассистов в этих поединках. Нынешний контракт звёздного футболиста истекает летом 2026 года, так что в распоряжении клуба и игрока ещё есть время, чтобы принять окончательное решение по поводу будущего сотрудничества.