Зимбабве - ЮАР 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 18:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
29 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур
Зимбабве
ЮАР

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - ЮАР, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зимбабве
ЮАР
22 Зимбабве вр Вашингтон Аруби
23 Зимбабве зщ Эммануэль Джалай
2 Зимбабве зщ Джеральд Таквара
15 Зимбабве зщ Тинейдж Хадебе
5 Зимбабве зщ Дивайн Лунга
8 Зимбабве пз Джона Фабиш
18 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
17 Зимбабве пз Ноуледж Мусона
7 Зимбабве нп Принс Дуб
12 Зимбабве нп Билл Антонио
9 Зимбабве нп Мэкоэли Бонне
1 ЮАР вр Ронвен Уильямс
20 ЮАР зщ Хулисо Мудау
21 ЮАР зщ Сиябонга Нгезана
14 ЮАР зщ Мбекезели Мбокази
6 ЮАР зщ Обрей Модиба
13 ЮАР пз Яя Ситхоле
4 ЮАР пз Тебохо Мокоена
7 ЮАР пз Осуин Апполлис
5 ЮАР пз Талент Мбатха
8 ЮАР пз Чепанг Мореми
9 ЮАР нп Лайл Фостер
Главные тренеры
Румыния Марио Мариникэ
Бельгия Уго Броос
История личных встреч
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур Зимбабве0 : 0ЮАР
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 4-й тур ЮАР3 : 1Зимбабве
11.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа G. 5-й тур ЮАР1 : 0Зимбабве
03.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа G. 1-й тур Зимбабве0 : 0ЮАР
15.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Зимбабве2 : 1ЮАР
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур 1 : 1Зимбабве
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур 2 : 1Зимбабве
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Зимбабве
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Зимбабве
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур 1 : 0Зимбабве
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур 1 : 0ЮАР
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур ЮАР2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР1 : 0
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР3 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур ЮАР3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
2
1/8 финала
Камерун13
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

