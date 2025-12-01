Зимбабве - ЮАР 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 18:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
29 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - ЮАР, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зимбабве
ЮАР
|22
|вр
|Вашингтон Аруби
|23
|зщ
|Эммануэль Джалай
|2
|зщ
|Джеральд Таквара
|15
|зщ
|Тинейдж Хадебе
|5
|зщ
|Дивайн Лунга
|8
|пз
|Джона Фабиш
|18
|пз
|Марвелоуз Накамба
|17
|пз
|Ноуледж Мусона
|7
|нп
|Принс Дуб
|12
|нп
|Билл Антонио
|9
|нп
|Мэкоэли Бонне
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Хулисо Мудау
|21
|зщ
|Сиябонга Нгезана
|14
|зщ
|Мбекезели Мбокази
|6
|зщ
|Обрей Модиба
|13
|пз
|Яя Ситхоле
|4
|пз
|Тебохо Мокоена
|7
|пз
|Осуин Апполлис
|5
|пз
|Талент Мбатха
|8
|пз
|Чепанг Мореми
|9
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Марио Мариникэ
|Уго Броос
История личных встреч
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 4-й тур
|3 : 1
|11.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа G. 5-й тур
|1 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа G. 1-й тур
|0 : 0
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|2 : 1
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|1 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0