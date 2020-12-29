00:18 ()
Замбия - Марокко 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 21:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
29 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур
Замбия
Марокко

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Замбия - Марокко, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Замбия
Марокко
1 Замбия вр Уилард Мванза
2 Замбия зщ Мэтьюс Банда
6 Замбия зщ Бенсон Сакала
21 Замбия зщ Доминик Чанда
8 Замбия зщ Лубамба Мусонда
25 Замбия пз Оуэн Тембо
28 Замбия пз Дэвид Симуконда
9 Замбия пз Ламек Банда
10 Замбия пз Фэшн Сакала
17 Замбия нп Кингз Кангва
20 Замбия нп Патсон Дака
1 Марокко вр Яссин Буну
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
18 Марокко зщ Джавад Эль-Ямик
5 Марокко зщ Найеф Агер
26 Марокко зщ Анасс Салах-Эддин
24 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
8 Марокко пз Аззедин Унаи
13 Марокко пз Элисс Бен-Сегир
23 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
10 Марокко нп Браим Диас
19 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
Замбия Мозес Мвапе Сичоне
Марокко Валид Реграги
История личных встреч
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 8-й тур Замбия0 : 2Марокко
07.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 3-й тур Марокко2 : 1Замбия
24.01.2024 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур Замбия0 : 1Марокко
16.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Марокко2 : 3Замбия
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Замбия0 : 0
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур 1 : 1Замбия
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Замбия
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 2Замбия
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Замбия
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Марокко1 : 1
21.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Марокко2 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко4 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко1 : 0
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 10-й тур Марокко1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
2
1/8 финала
Камерун13
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

