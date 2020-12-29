Замбия - Марокко 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 21:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
29 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Замбия - Марокко, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Замбия
Марокко
|1
|вр
|Уилард Мванза
|2
|зщ
|Мэтьюс Банда
|6
|зщ
|Бенсон Сакала
|21
|зщ
|Доминик Чанда
|8
|зщ
|Лубамба Мусонда
|25
|пз
|Оуэн Тембо
|28
|пз
|Дэвид Симуконда
|9
|пз
|Ламек Банда
|10
|пз
|Фэшн Сакала
|17
|нп
|Кингз Кангва
|20
|нп
|Патсон Дака
|1
|вр
|Яссин Буну
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|18
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|5
|зщ
|Найеф Агер
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|13
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|нп
|Браим Диас
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Мозес Мвапе Сичоне
|Валид Реграги
История личных встреч
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 8-й тур
|0 : 2
|07.06.2024
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|24.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|16.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0