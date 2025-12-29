«Ливерпуль» не планирует приобретать Семеньо из «Борнмута» этой зимой

Дата публикации: 29-12-2025 00:33

«Ливерпуль» не планирует приобретать нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в предстоящее зимнее трансферное окно. Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х, интерес мерсисайдцев к форварду существует, однако клуб не собирается ускорять переход и будет рассматривать подобный трансфер только летом.

По информации источника, «Ливерпуль» не одинок в своих намерениях - лондонский «Арсенал» также внимательно следит за прогрессом игрока и рассматривает его кандидатуру на усиление состава в будущем. В то же время, основным претендентом на подписание Семеньо эксперты называют «Манчестер Сити», представители которого уже начали переговоры с «Борнмутом» по данному вопросу.

В текущем сезоне 25-летний Антуан Семеньо продемонстрировал впечатляющее выступление, приняв участие в 18 официальных матчах за «Борнмут». За это время ему удалось забить девять голов и отдать три результативные передачи. Контракт футболиста с его нынешним клубом заключен до лета 2030 года. По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент оценивается в 65 миллионов евро.