Наполи и Бенфика получили информацию о стоимости ведущего украинского таланта

Дата публикации: 29-12-2025 00:36

 

Защитник команды «Трабзонспор» Арсений Батагов привлек внимание ведущих европейских клубов. Согласно информации из турецких источников, футболист находится в зоне повышенного интереса таких известных команд, как «Наполи», «Болонья» и «Бенфика».

Скауты перечисленных клубов намерены наблюдать за игрой Батагова вживую во время полуфинального поединка Суперкубка Турции с «Галатасараем». Мероприятие запланировано на 5 января и пройдет в городе Газиантеп.

Руководство «Трабзонспора», приобрёвшее защитника в прошлом сезоне за 1,8 миллиона евро, уже установило трансферную цену на игрока на уровне 30-35 миллионов евро. Клуб не планирует рассматривать предложения, которые будут ниже указанной суммы.

Арсений Батагов зарекомендовал себя как талантливый и перспективный защитник, что объясняет высокий интерес со стороны ведущих европейских команд. Его игра уверенно развивается, и предстоящий матч станет отличной возможностью для скаутов оценить его навыки и потенциал на высоком уровне. Все это говорит о том, что в скором будущем Батагов может сделать шаг в более сильный европейский чемпионат, если условия трансфера будут удовлетворять клуб.

